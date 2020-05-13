Menteşe'de ata tohumları toprakla buluşuyor

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 14:38

“Geleceğimiz İçin Üretiyoruz” projesi kapsamında Düğerek Mahallesindeki 32 dönümlük araziye yerli nohut ekimi yapıldı. Ortaköy Mahallesindeki 3 dönüm araziye dikilen yerli soğanlar ise büyümeye başladı. Tarımsal üretim çalışmalarını yerinde inceleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Önümüzdeki günlerde Kafaca Mahallemizdeki 10 dönümlük arazimize de yerli nohut ekimi yapacağız. 42 dönüm araziye toplamda 2 ton yerli nohut tohumu ekilmiş olacak.” dedi.

2 TON YERLİ TOHUM EKİLECEK

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında belediyemize ait tarlalarımızda tarımsal üretim çalışmalarını başlattık. Geçtiğimiz hafta Ortaköy Mahallemizdeki 3 dönüm araziye dikimini yaptığımız yerli soğan güverlerimiz büyümeye başladı. Şimdi de Düğerek Mahallemizdeki 32 dönümlük arazimize yerli nohut ekimi yaptık. Birkaç gün içinde Kafaca Mahallemizdeki 10 dönümlük arazimize de yerli nohut ekimi yapacağız. Toplamda 42 dönümlük araziye 2 ton yerli nohut ekimi yapmış olacağız.” dedi.

Başkan Gümüş “Sağlıklı bir geleceğe iyi tarım uygulamaları ile ulaşabiliriz. Belediye olarak başlattığımız üreticimizi destekleyen tarım politikamızı da covid-19 salgını tedbirleri kapsamında hızlandırdık ve önceliğe aldık. Nohut ekimlerimizin ardından yine Kafaca Mahallemizde ki 7 dönümlük arazimize 4.000 adet yerli domates fidesi, 4.000 adet çeri domates fidesi, 1.000 adet yerli biber fidesi ve 8 bin adet yerli patlıcan fidesi dikimi yapılacak. Gelirinin büyük bir kısmını tarımdan elde eden bir kentte yaşıyoruz. Bereketli topraklarımız var. Biz de bu topraklarımızı en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Kendi seralarımızda yetiştirdiğimiz Ata tohumlarımızı toprakla buluşturuyoruz.” dedi.

Hasat zamanı toplanacak ürünlerin daha sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirten Başkan Gümüş, “Hasat zamanı toplanacak Ata tohumlarımızdan ürün almaya başladıktan sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, ailelere ücretsiz olarak dağıtacağız. Menteşe’de üretiminin aksamaması ve tüketicimizin de mağdur olmaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Geleceğimiz toprakta yatıyor. Bu toprakları işledikçe üreteceğiz. Bu zor günleri birlikte, üreterek atlatacağız.” dedi.