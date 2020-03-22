Merkel kendisini karantinaya aldı! İkiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı

22 Mart 2020 Pazar, 18:09

Almanya’da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 23 bin 921 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 92’ye çıktı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyaletlerin başbakanlarıyla telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda, koronavirüsün yayılmasına karşı sosyal temasın en az 2 hafta süreyle daha da kısıtlanması konusunda mutabakat sağlandı. Bu kapsamda 2’den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Bu yasak aynı evde yaşayanlar ve aileler için geçerli olmayacak.

1,5 METRE SOSYAL MESAFE KURALINA UYMA ÇAĞRI

Herkese 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyma çağrısında bulunan Merkel, bugün Kovid-19 ile mücadelede yeni kuralların kararlaştırıldığını bildirdi.

Herkesin gelecek iki hafta, alınan bu kurallara göre hayatını düzenlemesini isteyen Merkel, "Bunlar devletin tavsiyeleri değil, hepimizin çıkarına uygulanması gereken kurallardır.” ifadesini kullandı.

Merkel, polisin bu kurallara uyup uyulmadığına bakacağını, uyulmadığında ise ceza uygulanacağını kaydetti.

KUZEY-REN VESTFALYA KORONAVİRÜS NEDENİYLE EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGE



Die Zeit gazetesinin yayınladığı tabloya göre, Kuzey-Ren Vestfalya koronavirüs nedeniyle en çok etkilenen bölge olarak görüldü. 7 bin 361 vakanın bulunduğu bölgede, 32 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Ren-Vestfalya bölgesini ise 4 bin 457 vaka ve 22 ölüm ile Bayern bölgesi takip ediyor. Son olarak da 3 bin 818 vaka ve 23 can kaybı ile Baden-Vürtemberg bölgesi geliyor.