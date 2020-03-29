Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş: İlk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz

29 Mart 2020 Pazar, 17:23

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş yaptığı açıklamada, “Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz” dedi.

Özbaş'ın açıklamalarından satır başları:

* Seyahat harcamaları dışında tüketimde henüz belirgin bir zayıflama sinyali almadık.

* Avrupa'daki yavaşlamanın yanı sıra salgın hastalık ve düşen petrol fiyatları kaynaklı olarak Orta Doğu ve Rusya ekonomilerindeki talep zayıflaması Türkiye'nin ihracatı üzerinde doğrudan belirleyici olacak.

* Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar sayesinde Türkiye ekonomisi bu sürece dirençli bir şekilde girdi.

* Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır.

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