Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş: İlk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, “Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz” dedi. Özbaş, tüketimde henüz belirgin bir zayıflama sinyali alınmadığını da kaydetti.
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş yaptığı açıklamada, “Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz” dedi.
Özbaş'ın açıklamalarından satır başları:
* Seyahat harcamaları dışında tüketimde henüz belirgin bir zayıflama sinyali almadık.
* Avrupa'daki yavaşlamanın yanı sıra salgın hastalık ve düşen petrol fiyatları kaynaklı olarak Orta Doğu ve Rusya ekonomilerindeki talep zayıflaması Türkiye'nin ihracatı üzerinde doğrudan belirleyici olacak.
* Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar sayesinde Türkiye ekonomisi bu sürece dirençli bir şekilde girdi.
* Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır.
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