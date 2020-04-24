Merkez Bankası enflasyon raporunu sanal ortamda açıklayacak
Toplantı TCMB'nin internet sitesinden ve bankanın resmi Twitter ve Youtube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısını 30 Nisan'da sanal ortamda gerçekleştirecek.
TCMB'den yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında, Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı 30 Nisan 2020 tarihinde sanal ortamda gerçekleştirilecektir. Başkan Murat Uysal toplantıda bir sunum yapacaktır" denildi.
Açıklamaya göre, toplantı TCMB'nin internet sitesinden ve bankanın resmi Twitter ve Youtube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
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