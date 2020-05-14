Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 1 haftada 308 milyon dolar azaldı

14 Mayıs 2020 Perşembe, 14:56

Merkez Bankası'nın brüt Döviz rezervleri geçen hafta 308 milyon dolar azalarak 51.1 milyar dolara indi. Merkez Bankası'nın brüt Döviz rezervleri geçen hafta 308 milyon dolar azalarak 51.1 milyar dolara indi.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 8 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 1.97 milyar dolar düşüşle 26.02 milyar dolara düştü.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri bundan önceki hafta 2.76 milyar dolar artışla 27.99 ilyar dolara çıkmıştı. Rezervler yıl başından bu yana geçen 19 haftanın sadece beşinde artış kaydetti.

YURT İÇİ DÖVİZ MEVDUATLARDAN 350 MİLYON DOLAR ÇIKTI



Yurt içi yerleşiklerin Döviz mevduatı 8 Mayıs ile biten işlem haftasında 350 milyon dolar azalarak 194.277 milyar dolara geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin dolar hesapları 8 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1,4 milyar dolar artarak 109 milyar 955 milyon dolara yükseldi. Euro hesapların dolar karşılığı ise 1 milyar 128 milyon dolar azalarak 59 milyar 963 milyon dolara düştü. 677 milyon dolar düşen altın hesaplarının dolar karşılığı ise 20 milyar 857 milyon dolar oldu.