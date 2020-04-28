Merkez Bankası'nın döviz varlıkları yüzde 22 azaldı

Resmi Rezerv Varlıkları, mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 14.5 azalarak 92.1 milyar dolara geriledi.

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2020 Salı, 10:17

Video Haberler