Merkez Bankası'nın döviz varlıkları yüzde 22 azaldı
Resmi Rezerv Varlıkları, mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 14.5 azalarak 92.1 milyar dolara geriledi.
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