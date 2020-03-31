Merkezefendi Belediyesi, maske üretimine başladı

31 Mart 2020 Salı, 15:51

Merkezefendi Belediyesi, Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele çalışmalarına bir yenisini ekledi. Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde görev yapan personel gönüllü olarak steril maske üretimine başladı.

Üretilen maskeler, korona virüse karşı fedakâr bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarına ve belediye personeline ulaştırılacak. Engelsiz Yaşam Akademisi tekstil atölyesinde hijyenik koşullarda gerçekleştirilen çalışmalarda günlük iki bin maske üretimi hedefleniyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da akademiyi ziyaret ederek personel ile birlikte maske dikimi yaptı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, korona virüsünü hep birlikte yeneceklerini söyledi. Başkan Doğan, “Şu an tüm dünya olarak bu virüsle mücadele ediyoruz. Ülkemizde her geçen gün vaka ve vefat sayısı artıyor. Biz de Merkezefendi Belediyesi olarak korona virüs ile mücadele kapsamında elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Engelsiz Yaşam Akademisi’nde görev yapan çalışanlarımız gönüllü olarak, bugünlerde toplum olarak çok ihtiyaç duyduğumuz steril maske üretimine başladı. Üretilen maskeleri büyük bir özveri ile virüsle mücadele eden fedakar sağlık çalışanlarımıza ve belediye personelimize ulaştıracağız. Maske üretimini gerçekleştiren personelimizi kutluyorum. Hep birlikte başarıp bu virüsü yeneceğiz” dedi.