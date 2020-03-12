Merkez'in döviz rezervi 2.3 milyar dolar eridi
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 2.27 milyar dolar azalarak 75.14 milyar dolara geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 990 milyon dolar azalarak 106 milyar 835 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 6 Mart'ta Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 2 milyar 274 milyon dolar azalışla 75 milyar 140 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 28 Şubat'ta 77 milyar 414 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 284 milyon dolar artarak 30 milyar 411 milyon dolardan 31 milyar 695 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 990 milyon dolar azalışla 107 milyar 825 milyon dolardan 106 milyar 835 milyon dolara düştü.
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