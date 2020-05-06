Mermiyle tehdit eden kişi konuştu: Sosyal medyada duymuş!

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:09

Gazeteci Saygı Öztürk, Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal’ı ve CHP'li siyasileri “vatan haini” diyerek mermiyle tehdit eden kişiyi aradı. Öztürk’ün aktardığına göre Trabzonlu Y., “Bunların kendi ağızlarından ben bir şey duymadım. Ama sosyal medyada bu kişilerle ilgili yazılanları okuyunca yaptıkları benim de kanıma dokundu” dedi.

Başta siyasilerin son dönemde muhaleffetten bazı isimleri tehdit ederek hedef alması, sosyal medya üzerinden bu isimlere tehditlerin yoğunlaşmasına da sebep oluyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel 'darbe' tartışmalarıyla hedef alınarak sosyal medyada bir linç kampanyası başlatıldı.

Bunun son örneklerinden biri AKP 19 Mayıs Mahallesi Gençlik Kolları Başkanı olduğunu ileri süren Mehmet Emin Göç'ün, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yöneticilerini tehdit etmesi oldu. Göç sosyal medya hesabından bir kavanoz mermi fotosu ile “Adam olun reise bir şey olur ya da darbe olursa hiç kuşkunuz olmasın önce sizi öldürürüm” diye yazmıştı.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bu linç kampanyasına katılan birini merak edip aradığını belirtti. Bugünkü köşe yazısında konuyu işleyen Öztürk, aradığı kişinin gazeteci Fatih Portakal’ı ve CHP'li siyasileri hedef gösteren Trabzonlu Y. olduğunu kaydetti.

Öztürk'ün haberine göre, Trabzonlu Y., Özgür Özel'i de, Canan Kaftancıoğlu'nu da, Ekrem İmamoğlu'nun ağzından darbe lafı duymamış.Ama “Sosyal medyada öyle diyorlar” diye o da mermileriyle sahneye çıkmış.

İşte Öztürk'ün yazısınadan ilgili bölüm:

"Trabzon'da bir başkası çıktı, o da mermili gösteri yapmakla yetinmiyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın fotoğraflarını da koyup “Peki kim bu p.çler. Tanıyan var mı şeytan üçgeni?” diye yazıyor. Bu da Trabzonlu Y.U.'nun mermi kutularının yer aldığı fotoğrafın altına yazdıkları: “Bu mermi resimlerini tekrar paylaşıyorum. ‘Neden?' diye sorarsanız bunları paylaşmamın nedeni bazı rahatsız, densiz, ahlaksız, namussuz vatan hainleri çıkıp Türkiye Devleti'ni tehdit ediyor. Bu mermiler, böyle bir kalkışmada bulunursanız tek tek g…nüze girecektir.”

HEDEF GÖSTERİLİYOR

CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun fotoğraflarını yan yana getirip, “Bu üçlüye dikkat! Fazlaca darbe imasında bulunuyorlar. Bu mesajı veren vatan hainleri iyi bilsin ki biz 15 Temmuz'dan beri hazırız. Mermiden hızlı koşacak p.ç varsa buyursun çıksın. Geri adım atarsak yediğimiz, içtiğimiz su haram olsun” yazıyor.

Mermili görüntülerle, ağır hakaretler edilen siyasiler ve meslektaşımız Fatih Portakal'ı hedef gösteren Trabzonlu Y.'yi aradım. Paylaşımların kendisine ait olduğunu belirtti. Bu kişileri vatan haini ilan etmesinin nedenini sorduğumda, “Bunların kendi ağızlarından ben bir şey duymadım. Ama sosyal medyada bu kişilerle ilgili yazılanları okuyunca yaptıkları benim de kanıma dokundu” diyor.

Bu kişilerle ilgili yazılanlar, onların açıklamalarıyla “Darbe çağrısı yaptığı” şeklinde yorumlanıyor. İstanbul'da 813 bin oy farkla seçimi kazanmış, yerel seçimlerde 11 büyük şehir belediye başkanlığını kazanmış olan CHP'nin, bırakın darbe çağrısını, darbe gecesi TBMM'ye gidip darbe girişiminde bulunanlarla ilgili bildiride imzaları bulunuyor. Özgür Özel de o gece yine Grup Başkanvekili olarak TBMM'deydi.

Trabzonlu Y., Özgür Özel'i de, Canan Kaftancıoğlu'nu da, Ekrem İmamoğlu'nun ağzından darbe lafı duymamış. Onların “Vatan hainliği” için neler söylediğinden de haberi yok. Ama “Sosyal medyada öyle diyorlar” diye o da mermileriyle sahneye çıkmış. Yani, bu kişilerin darbe yapacağına inanmış, kendi de darbecilere karşı kurşunlarla mücadele verecekmiş.”