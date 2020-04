Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden ücretsiz ekmek dağıtımının durdurulmasına ilişkin açıklama

21 Nisan 2020 Salı, 18:11

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında ücretsiz ekmek dağıtımı yapmaya başlamış, ancak İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ise dağıtım durdurulmuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, salgın başladığı andan itibaren yasalar çerçevesinde İl Pandemi Koordinasyon Kurulu ile iletişim halinde çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

Süreç içinde Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına yönelik uyumsuzluk ya da kuralların ihlal edildiğine yönelik uyarı yapılmadığı belirtilen açıklamada, “Bu hafta uygulanan sokağa çıkma yasağındaki belediyemizin tavrı, tamamen İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda olmuştur. Genelgede, ticari ekmek satış ve dağıtımları dışındaki ücretsiz ekmek dağıtımı, sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri’ne verilmiştir. Bunun bir diğer anlamı ise hiçbir belediyenin ücretsiz ekmek dağıtımı yapamayacağıdır” denildi.

Genelgenin ardından ücretsiz ekmek dağıtılamayacağının duyurulduğu aktarılan açıklamada, “Ancak, genelgeye rağmen ücretsiz ekmek dağıtımını gerçekleştiren, üstelik bunu ulusal bir haber kanalında canlı yayına katılarak açıklayan AK Partili Akdeniz Belediyesi olmuştur. Görülmektedir ki bize yasak olan, AK Partili bir belediye için serbest bırakılmış ve hizmet olarak sunulmuştur” denildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mersin’de olanlar hakkında yanlış bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, Erdoğan’ın ekmek dağıtan CHP’li belediyeler için “Amaçları hizmet değil şov” açıklaması anımsatılırken, “Yaptığımız hizmetlerin şov olarak değerlendirilmesi bizleri üzmüştür. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘şov’ olarak değerlendirdiği süreç, aslında bizlerin binbir zorlukla halkımız için verdiği hizmet mücadelesinden başka bir şey değildir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Belediyemizin her koşulda bütün olumsuzluklara rağmen verdiği hizmeti, yaptığı her uygulamayı FETÖ ve PKK gibi örgütlerle ilişkilendirmek kabul edilemez. Her fırsatta millet iradesine vurgu yapan Sayın Cumhurbaşkanı’nın milletin oylarıyla seçilmiş belediye başkanları için böyle bir ifade kullanması ise asla kabul edilemez. Bizlerin vatan ve millet sevgisi sorgulanamayacağı gibi ülkemiz için gece gündüz demeden fedakarca çalışanların emeği de yok sayılamaz. Gün, enerjimizi siyasi polemiklere değil, hizmete harcama günüdür.”