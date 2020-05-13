Mesut Özil'in menajeri: Fenerbahçe konusunda gizlilik şartı var konuşamam

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 13:13

İngiltere Premier Lig takımlaırndan Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt, yıldız futbolcunun geleceği ile ilgili beIN Sports'a konuştu.

Haftada 350 bin pound kazanan ve Arsenal'in eski teknik direktörü Unai Emery ile bir türlü yıldızı barışmadığı için ilk 11'deki yerini kaybeden Özil, taraftarlar tarafından da sıkça eleştiriliyor.

Yüksek maaşı nedeniyle Arsenal'in gözden çıkardığı Alman futbolcunun menajeri Söğüt, beIN Sports'a yaptığı açıklamada Özil'in sözleşme sonuna kadar İngiliz ekibinde kalmayı planladığını söyledi.

"Mesut'un sözleşmesinin bitmesine 1 yıl var" diyen Söğüt, "Bu konuda bir değişiklik olmayacak. Neler olacağını zaman gösterecek. Mesut gelecek yıl 32 yaşında olacak ve birkaç yıl daha kariyerine devam edecek" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile ön görüşme yapıldığı söylentilerini reddeden Söğüt, "Mesut ve Fenerbahçe hakkında konuşamam çünkü bu konuda gizlilik ilkesine göre konuşmaya hakkım yok" dedi.

Geçen sezon Arsenal ile 35 maçta forma giyen Özil, 6 gol atıp 3 asist yaparken mevcut sezon ertelenmeden önce sadece 1 gol ve 3 asist yapmıştı.