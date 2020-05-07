Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu
Mesut Yılmaz’ın beyin sapında tespit edilen bir tümör nedeniyle ameliyata alındığı belirtildi.
Eski Başbakan ve ANAP'ın eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ameliyatı geçirdiği öğrenildi.
Yapılan ameliyatla beyindeki tümörün başarılı bir şekilde alındığı ifade edildi. Yakınları, Yılmaz’ın sağlığının iyi olduğunu, tümörün temizlendiğini ve narkozun etkisinden çıktığını açıkladı.
Mesut Yılmaz, geçtiğimiz yıl Ocak ayında, akciğerinde tespit edilen kanserli tümör nedeniyle ameliyat geçirdiğini, kanserli tümörün temizlendiğini açıklamıştı.
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