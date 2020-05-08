Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama
Eski Başbakan ve ANAP'ın eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın 3 gün önce beyin ameliyatı geçirdiği, sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.
Eski Başbakan ve ANAP'ın eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın 3 gün önce beyin ameliyatı geçirdiği, sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.
Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ve Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe, Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Mesut Yılmaz'ın, Prof. Dr. Uğur Türe ve ekibi tarafından 5 Mayıs'ta ameliyat edildiği belirtilen açıklamada, "Mesut Yılmaz, 5 Mayıs'ta Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde başarılı bir beyin ameliyatı geçirmiştir. Şu an itibarıyla tedavisine serviste devam edilmekte ve sağlık durumu hızla iyileşmektedir" bilgisine yer verildi.
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