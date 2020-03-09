Meteoroloji iki il için uyardı

Meteoroloji, Muğla ve Antalya'da bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli sağanak ile ilgili olarak uyarıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2020 Pazartesi, 13:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Muğla'da bugün akşam saatlerinde; Antalya’da da bugün akşam saatlerinden sonra batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağışın neden olabileceği su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


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