Meteoroloji iki il için uyardı

09 Mart 2020 Pazartesi, 13:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Muğla'da bugün akşam saatlerinde; Antalya’da da bugün akşam saatlerinden sonra batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağışın neden olabileceği su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.