Meteoroloji saat verdi: Şiddetli yağmur ve fırtına geliyor!

19 Mart 2020 Perşembe, 09:36

Hava durumu 19 Mart raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre öğle saatlerine kadar yer yer yağışlı havanın etkili olacağı İstanbul’da kuzey yönlerden esen ve hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüşe neden olan rüzgarın saatte 60 kilometre hız kadar etkili olması bekleniyor.

Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, 19 Mart hava durumu raporunun detayları…

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon, Isparta ve Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

YAĞMUR, FIRTINA VE ZİRAİ DON UYARISI

Şiddetli rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli kar (5 - 20 cm) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Trakya, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerine kadar hafif yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı