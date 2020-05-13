Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: 44 dereceyi görecek

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 13:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir. Yurdumuzun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği öngörülmektedir" denildi.



Uyarıda, "Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir" bilgileri yer aldı.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Cumartesi günü 35 derece olması beklenen sıcaklıkları pazar günü İstanbul'da 33 derece civarında olacak.

44 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Cuma günü batıda beklenen hava sıcaklıkları, 35 ila 40 derece arasında değişirken etkili olan sıcak hava hafta sonu da devam edecek.

Cumartesi günü, Aydın'da beklenen hava sıcaklığı 44 derece olurken, Muğla ve Antalya 40 dereceleri bulacak.