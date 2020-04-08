Meteoroloji'den yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 16
İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 11
İzmir: Parçalı bulutlu 18
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 13
Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 12
Erzurum: Parçalı bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı 20
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