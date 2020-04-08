Meteoroloji'den yağış uyarısı!

08 Nisan 2020 Çarşamba, 09:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 16

İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 11

İzmir: Parçalı bulutlu 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 13

Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 12

Erzurum: Parçalı bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı 20