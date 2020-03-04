Metin Öztürk, Galatasaray'ın kadın üyeleriyle buluştu

04 Mart 2020 Çarşamba, 11:25

Galatasaray'da başkan adaylığı için çalışmalarını sürdüren Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulübe üye kadınlarla bir araya geldi.

Metin Öztürk, Galatasaray başkan adaylığı için yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kulübün kadın üyeleriyle buluştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde, "Daha güçlü Galatasaray için kadınlar" sloganıyla düzenlenen toplantı, Maslak'ta bir otelde gerçekleştirildi. Öztürk toplantıda yaptığı konuşmada, "Toplumun her alanında çözümün bir parçası olan siz kadınlara Galatasarayımızın geleceğinde de çok önemli görevler düşüyor" dedi.

Toplantıda kadın üyelerden gelen tüm soruları yanıtlayan, kulüpte kaydı açık üyelerin ve sporcuların yaklaşık yüzde 40'ının kadın olduğunu belirten Metin Öztürk, buluşmanın amacının mevcut yönetimi veya daha öncekileri eleştirmek değil, aksine camia için faydalı fikirleri bir potada toplayıp ortak aklı yaratmak olduğunu söyledi.

"Camiamızın ihtiyaçlarını, gönlünde yatan aslanı, taleplerini ve nihayetinde nasıl bir yönetim görmek istendiğini sizlerden gelen görüşler doğrultusunda anlamaya çalışacağız" diyen Öztürk; herkesin eğri durduğu yerde doğru durmak gerektiğini ifade etti.

Kulüp yönetimlerinde kadın üyelerin sayısı, kadın sporcuların yaşadığı sıkıntılar, olması gereken iletişim modeli, amatör branşlar, kadın futbolunun dünyada geldiği nokta ve Galatasaray'ın federasyonlarda temsili gibi pek çok konuda görüş belirtilen toplantının moderatörlüğünü Prof Dr. Emre Alkin üstlendi.



KADINLARDAN FUTBOL TAKIMI TALEBİ



'Kadınlar futboldan anlamaz' algısının yıkıldığını, kadınların artık hem izleyici hem oyuncu olarak futbolun içinde olduğunu ifade eden katılımcılar ise, birçok konuda öncü olan sarı-kırmızılı kulübün dünyadaki ilgiye paralel olarak Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı bir an önce kurması gerektiğini dile getirdi.