Metrobüs, vapur ve otobüsler hizmet vermeye devam ediyor
İstanbul'da metrobüs, vapur ve otobüsler hizmet vermeye devam ediyor.
İETT'den yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek adına, 11-12 Nisan tarihlerinde geçerli olmak üzere belli hatlarda sabah ve akşam otobüs seferleri düzenlenecek.
Otobüsler, sabah 07.00 ile 09.30 saatleri arasında, akşam 17.00 ile 19.00 saatleri arasında belirlenen kalkış noktalarından hizmet verecek. Metrobüs hattında ise sabah 06.00 ile 09.00 ve 16.00 ile 20.00 saatleri arasında seferler sürdürülecek.
Şehir hatları vapurlarının ise sabah ve akşam belirlenen saatlerde seferlerine devam edeceği öğrenildi.
NÖBETTEN ÇIKAN HEMŞİRE İSYAN ETTİ: YOLDA KALDIM
Metrobüse binmek için Zincirlikuyu metrobüs istasyonuna
gelen sağlık çalışanı Alev Karacaoğlu "Sarıyer Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde anestezisttim. Dün gece nöbetçiydim. Ben gece çalışırken sokağa
çıkma yasağı ilan edilmiş. Tamam ama biz sağlık çalışanları nasıl evimize
gideceğiz. Arkadaşım buraya kadar getirdi. Ben metrobüs az da olsa çalışır
bizleri mağdur etmez diye düşündüm. Şuan yolda kaldım. Saat 16.00'a kadar
hiçbir araç çalışmıyor.16.00-20.00 arası çalışacakmış. Ben 16.00'a kadar
sokakta kaldım. O kadar nöbet tut çalış ve sokakta kal. Ben şimdi nasıl
gideceğim? Hiç mi biz düşünülmüyoruz? dedi.
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