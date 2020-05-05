MHP yerelde AKP ile ittifak tanımıyor!

05 Mayıs 2020 Salı, 09:01

Ahmet Kaya

Kastamonu Doğanyurt’un MHP'li meclis üyesi Mustafa Hamdullah Kayıran, AKP'li belediye tarafından alınmış gibi fatura düzenlenen binlerce liralık malzemenin aslında belediyeye gelmediğini belirledi.

Doğanyurt Belediyesi Meclis ve Denetim Kurulu üyesi Hamdullah Kayıran, Belediye Başkanı Ahmet Kaya hakkında “zimmet ve evrakta sahtecilik” iddiaları ile suç duyurusunda bulundu. Denetim Kurulu raporunda şu tespitler yer aldı:

ŞİKAYET DİLEKÇESİ ŞÖYLE:

Suç duyurusunda MHP'li Mustafa Hamdullah Kayıran ‘müşteki' olarak yer aldı. Dilekçenin ‘şüpheli' bölümünde ise AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın adı bulunuyor.

Fatura tarihlerinde, faturada belirtilen malların belediyeye girişi yapılmamıştır. Denetim Komisyonu tarafından Belediye Başkanlığı'na rapor sunulduktan sonra apar topar malzeme teminine geçilmiştir.

Mustafa H. Kayıran

-6 fatura usulsüz düzenlenmiş, ödemeleri usulsüz yapılmıştır. Doğrudan temin alımlarında 35 bin TL sınır olması sebebiyle, tek faturada alınması mümkün olmayan malzemeler, parça parça ve aynı tarihte kesilmek suretiyle usulsüzlük yapılmıştır. Malların eksiksiz alındığına yönelik sahte evrak tanzim edilmiştir.

- 293 bin 677 TL meblağ karşılığı mal ve malzemelerin belediye depolarında mevcut olmaması sebebiyle zimmet suçu oluşmaktadır. Malzemelerin alımından sorumlu S.D. adlı personel, “Başkanı uyardım ancak yine de imza atmamı istedi. Başkana karşı gelemezdim” demiştir.

MHP’DEN AKP’Lİ BAŞKANI UYARI

Bursa'nın AKP'li Yıldırım Belediyesi'nde ise araç kiralama krizi yaşanıyor. Yıldırım Belediyesi'nin 2016 ve 2019 yılı arasındaki 3 yılda toplam 90 adet araç kiralama işine 94 milyon 840 bin lira ödediği belirlendi.

2019-2022 dönemiyle birlikte, araç kiralama karşılığında belediyenin kasasından çıkacak olan para miktarı ise 186 milyon 310 bin liraya ulaşacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz

FANTASTİK HARCAMA İKAZI

MHP'li Meclis Üyesi İhsan Bilgili, belediyenin 446 milyon TL borcu olduğunu belirterek; “Lüzumsuz ve fantastik harcamalardan kaçınmamız gerekir” dedi.

Bİlgili’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

-Sizlere emanet edilen fakir fukaranın vergilerinden oluşan paraların doğru ve yerinde kullanılması bir sorumluluktur. Kara delik diye gördüğüm araç kiralamalar ve fidan alımları gibi uygulamalar yeniden masaya yatırılmalı ve bu kalemlerden ne kadar tasarruf edebilir diye ciddi bir çalışma başlamalıdır.

İhsan Bilgili

‘SIFIRI BİLE DAHA UCUZ'

MHP'li İhsan Bilgili, “Sadece 6 yıllık araç kiralama toplamımız 186 milyon 310 bin TL'dir. Personel zaten belediyeden… Şimdi üzerinde düşünmek gerekmiyor mu? Toplam 90 aracın kiralanması için bu kadar para verilir mi? Bu araçları belediye olarak ikinci eli 25 milyon, sıfırı fabrika çıkışı azami 50 milyona alabiliriz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sözcü