MHP’li başkan yasak dinlemedi, muhtarlarla iftarda buluştu

15 Mayıs 2020 Cuma, 13:25

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu iftar yasağına uymayan Rize'nin Çayeli ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, muhtarlarla bir araya geldi. Belediyeye ait sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflara yurttaşlar tepki gösterdi.

Başkan Çiftçi ve muhtarların yemek masasında sosyal mesafeye kurallarına uymadan oturduklarını gösteren fotoğraf da belediyenin sosyal medya hesabından "Başkanımız Sayın İsmail Hakkı Çiftçi, mahalle muhtarları ile iftar sofrasında bir araya geldi. Başkanımız, iftar sonrası mahalle muhtarlarımız ile istişareler ederek fikir alışverişinde bulundu" sözleriyle paylaşıldı.

YURTTAŞLARDAN TEPKİ

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, sosyal medyada "Evde kal Çayeli" etiketiyle paylaşılan fotoğraflara yurttaşlar tepki göstererek, iftar programına katılanlara ceza yazılması gerektiğini ifade etti.

Başkan Çiftçi, yapılan eleştirilere yine belediyeye ait sosyal medya hesabından cevap vererek kendini savundu. Bir video hazırlayan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Yorgunluk ve açlığın da vermiş olduğu stresle dün akşam muhtarlarımızla önemli bir görüşme yapma durumundaydık. Kamuoyuna vermiş olduğumuz fotoğraf biraz eleştiriye konuldu. Muhtarların talepleri doğrultusunda ilçemizde tek açık olan ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu mekanda muhtarlarımızla Çayeli Belediyesi’nin önümüzdeki günlerde yapacağı hizmetleri görüşmek üzere bir araya geldik."

'FOTOĞRAFLAR DOĞRU AÇIDAN ALINMADI' DİYE SAVUNDU

"Fotoğraflar doğru açıdan alınmış olsa belli mesafede oturduğumuz daha net gözükecek. Bizi eleştirmek, bizim şevkimizi, çalışma azmimizi kırmak için adeta dün gece bir operasyon yapıldı. Bizi daha anlamlı konularda uyarın linç etmeye çalışmayın. Neticede biz de bu şehrin evladıyız yanılmış olabiliriz."