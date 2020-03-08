MHP'li Cemal Enginyurt, Berna Laçin'i hedef gösterdi
Elazığ ve Malatya depremleri sonrası attığı tweetlerle AKP'liler tarafın tarafından hedef haline getirilen sanatçı Berna Laçin’in yer aldığı oyun, Samsun’da sahnelenecekti, ancak belediye tahsis edilen salonda oyunun sahnelenmesini engellenmişti. Son olarak da MHP'li Cemal Enginyurt, Berna Laçin'i hedef gösterdi.
Sanatçı Berna Laçin, başrolünü oynadığı 'Hayal Satıcısı' isimli tiyatro için 10 Mart Salı günü Ordu'da olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Laçin'i ve AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni hedef aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ordu'yu AK Parti mi, CHP mi yönetiyor?" diyen Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:
BELEDİYEDEN YANIT:
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, tiyatronun belediye tarafından değil, Ordu barosu tarafından yapıldığı belirtildi.
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