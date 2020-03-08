MHP'li Cemal Enginyurt, Berna Laçin'i hedef gösterdi

08 Mart 2020 Pazar, 14:12

Sanatçı Berna Laçin, başrolünü oynadığı 'Hayal Satıcısı' isimli tiyatro için 10 Mart Salı günü Ordu'da olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Laçin'i ve AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni hedef aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ordu'yu AK Parti mi, CHP mi yönetiyor?" diyen Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

BELEDİYEDEN YANIT:

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, tiyatronun belediye tarafından değil, Ordu barosu tarafından yapıldığı belirtildi.







