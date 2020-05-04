MHP’li Çiçek'ten Mahsun Kırmızıgül’e sert sözler: Filmi müziği bıraktın örgütlere sardın
Mahsun Kırmızıgül’ün, 320 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için yaptığı paylaşıma MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek tepki gösterdi.
Yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, yıllardır devam eden konser yasaklarının son bulması için 320 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Kırmızıgül yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Twitter hesaplarını etiketleyerek "Elindeki silah değil bir enstrüman. 1985 yılından beri müzik yapan Gurp Yorum”un talepleri karşılanmalı. Müzik susmamalı. İbrahim Gökçek ölmesin yaşasın" ifadelerini kullandı.
"FİLM MÜZİĞİ BIRAKTIN ÖRGÜTLERE SARDIN"
MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı ve Türkgün yazarı Yıldıray Çiçek, Mahsun Kırmızıgül'ün İbrahim Gökçek için yaptığı çağrıya tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan Çiçek Kırmızıgül'e şunları söyledi: "Herkes Ramazan ayında Allah için oruç tutarken, terör örgütü mensubu bu kişi niçin DHKP-C terör örgütü için ölüm oruçu tutuyor sahte Mahsun?"
Çiçek paylaşımının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Siciline bakarsan elinin sadece enstrüman tutmadığını anlarsın.Gerçi anlamadan sahip çıkacak değilsin. Filmi,müziği bıraktın örgütlere sardın."
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