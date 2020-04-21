MHP'li Enginyurt, Kılıçdaroğlu'nu yaşamını yitiren ablası üzerinden hedef aldı

21 Nisan 2020 Salı, 23:47

Geçtiğimiz günlerde ablası Fikriye Dalgıç'ı kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle cenazeye yoğun katılımın olmaması ricasında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu tedbirini MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise "korkaklık" olarak algıladı.

MHP’li Cemal Enginyurt, CHP liderinin TBMM’de 23 Nisan özel oturumunda yer alma kararını Kılıçdaroğlu'nun kısa süre önce hayatını kaybeden ablası üzerinden eleştirdi.

Enginyurt yönelttiği eleştiride, “23 Nisan'da, Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de olacakmış. Bakalım kimler gelecek, gelmeyecek yoklama alacakmış. Kemal Bey! Sen koronavirüs korkusuyla, kız kardeşinin cenazesine katılamadın. Şimdi bu cesareti nereden aldın da, yoklama yapmaya kalktın? Dünyada salgın var salgın. Hayırdır dert ne?” sözlerini sarf etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kardeşi Fikriye Dalgıç’ı, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve çocukları ile birlikte mezarlıkta son yolculuğuna uğurlamış ancak salgın nedeniyle yoğun katılım olmaması için uyarıda bulunmuştu.