MHP'li vekil Cemal Enginyurt hedef gösterdi, Berna Laçin'in 'Hayal Satıcısı' isimli oyunu Ordu'da engellendi

10 Mart 2020 Salı, 14:16

Berna Laçin

Samsun turnesinde salon engelleri ile karşılaşan Berna Laçin, dün Ordu’da oyununu sahneleyecekti. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Laçin'i ve AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni hedef aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ordu’yu AK Parti mi, CHP mi yönetiyor?” diyerek Laçin’i hedef göstermişti. Enginyurt’un paylaşımlarının ardından Ordu Valiliği oyunun kültür merkezinde sahnelenmesine ilişkin izini iptal etti. Valilik iptale gerekçe olarak OKSM Büyük Salon’da çocuk oyunu için yapılan etkinlik sırasında ışık mikserinde meydana gelen arızayı gösterdi.

"TİYATRO SAHNESİ SEYİRCİNİNDİR"

Cemal Enginyurt ve oyunun yasaklanmasına tepki gösteren Berna Laçin “Ben siyasi değilim. Siyasetin bu oyunlarını da bilmem. Ben sanatla ilgilenirim. Sanat politiktir ama siyasi değildir. İkisi aynı şeyde değildir. Benim hiç bir partiyle de siyasetle de işim olmaz. Tiyatroda oyuncular, tiyatroyu yapan insanlar ve seyirciler buluşurlar. Tiyatro sahneleri de onlarındır. Tiyatro seyircisinindir. Tiyatroyu yapan insanlarındır. Onun dışında belediyeler kiracıdır. Hepsi daha iyi hizmet etmek için çalışmalıdırlar. Daha fazla sanata hizmet etmeliler. Ufak tefek ayak oyunlarıyla ülkemiz gündemine gerçekten yakışmıyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da “Ordu, bir kültür sanat, tiyatro, basın ve edebiyat şehridir. Sudan gerekçelerle oyun yasaklamak, oyun iptal etmek Ordu'ya hakarettir” diye konuştu.

Organizasyonu yapan Ordu Barosu dün bir açıklama yaparak oyun için yeni bir sahne bulunduğunu açıkladı. Baro, ‘Hayal Satıcısı’ oyunun 10 Mart saat 20.00’da Ordu Grand Ayzek Oteli Latife Restaurant’ta sahneleneceğini bildirdi.

Sanatçı Berna Laçin Elazığ ve Malatya depremleri sonrası attığı tweet nedeniyle AKP’liler tarafından hedef gösterilmişti.