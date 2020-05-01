MHP’li vekilden Fatih Altaylı’ya tehdit: Seni en iyisi yaksınlar

01 Mayıs 2020 Cuma, 19:01

Kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Enginyurt, Altaylı’nın “İnanç vergisi alınsın” başlıklı yazısına atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Fatih Altaylı, 'İnanç vergisi getirilsin, “Ben inançlı değilim” diyenler ya da camileri kullanmayanlar bu vergiyi ödemesin' demiş. Altaylı yine kaşınmışsın. Küfür, hakaret, senin için iltifat yerine geçiyor. Sinsi bir şekilde, dinsizlik propagandası yapıyorsun. Azdınız, kudurdunuz..

Fatih Altaylı, yarınki yazında cenazemi camiden kaldırmayın diye vasiyet et. Aksi halde, senin için hoş olmaz. Seni en iyisi yaksınlar. Toprakta bile pislik bulaştırırsın.”

'GÖRDÜĞÜM İLK YERDE DÜŞMAN MUAMELESİ GÖRECEKSİN'

''HabertürkTV sahibi Turgay Ciner, sen ve senin başı boş havlayan itinden tiksindik. Ülkücü düşmanlığı size prim kazandırmaz. Fatih Altaylı denilen kendini beğenmiş zavallı. Bir ülkücü olarak gördüğüm ilk yerde düşman muamelesi göreceksin.''