Michael Jordan, 100 milyon doları reddetti

01 Mayıs 2020 Cuma, 21:23

NBA'in efsane isimlerinden Jordan'ın menajeri David Falk, 2017 yılında 2 saatlik bir markanın reklamı için 100 milyon dolarlık teklifi reddetiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan WFAN New York Sports Radio'ya konuşan menajer David Falk, Jordan'a hayran olduğunu ve katılmak istediği organizasyonları ve reklamları kendisinin seçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

Ona 3 yıl önce 100 milyon dolarlık bir anlaşma getirdim. Tek yapması gereken ismiini vermek dışında anlaşmayı duyurmak için iki saatlik bir çekim yapmaktı ve bunu reddetti. Tanrı onu korusun. O kadar başarılıydı ki istediği her şeyi yapma fırsatı vardı.

Jordan'ın çok fazla rekabetçi bir karaktere sahibi olduğunu aktaran Falk, aralarında geçen bir diyaloğu şöyle anlattı:

Golf oynarken bile çok rekabetçiydi. Golf oynarken 150 bin dolar kaybettiğinde ona hemen 'Senin için 5 dakikalık bir organizasyon ayarladım. Bu para için yeterli' dediğimde bana gülerdi. 1 milyon 500 bin dolar olsa yapmazdı.

Michael Jordan'ın Forbes dergisinin geçtiğimiz mart ayında yayınladığı rakamlara göre 2 milyar 100 milyon dolar civarında bir serveti bulunuyor.

Öte yandan çok sayıda yatırımı bulunan efsane oyuncunun Jordan markası ile telif gelirlerinden hemen hemen aynı miktarda para kazandığı söyleniyor.

Efsane basketbolcu, Netflix'te yayınlanan ve Chicago Bulls'ta oynadığı son sezonun anlatıldığı "The Last Dance" belgeseli ile yeniden dünya gündemine oturdu.