Michael Jordan'ın başına dert açan belgesel

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 09:40

Büyük ilgi toplayan Michael Jordan belgeseli The Last Dance, sporseverlerce beğeniyle izlense de belgeselde yer alan dönemin bazı kahramanları açıklananlardan rahatsız.

Basketbolun efsane ismi Michael Jordan ve takımı Chicago Bulls’u anlatan belgesel The Last Dance, büyük yankı uyandırdı.

ESPN tarafından hazırlanan belgesel döneme ait ortaya çıkmamış görüntülerle birlikte, aynı süreci MJ ile birlikte yaşamış kişilerin röportajlarıyla renk kazanmıştı.

Buna karşın belgeselde ismi olumsuz koşullarla anılan isimlerden bazıları yapıma dair rahatsızlığını dile getirmeye devam ediyor. Buna son olarak, MJ lige ilk girdiğinde takımda olan Craig Hodges eklendi.

Belgeselin bir bölümünde uyuşturucu madde partisi yaptığı ifşa edilen Hodges, bunun ortaya dökülmesinden memnun olmadığını söyledi. Takım arkadaşlığının aile olmak gibi olduğunu belirten eski basketbolcu, “MJ otel odasında yaptığımız partide bizi gördüğünü söylüyor. Seneler önce yaşananları bu çıplaklığıyla ortaya dökmek etik değil. Bizlerin aileleri var. Bu durumu açıklamamız gereken insanlar ve bununla baş etmesi gereken çocuklarımız var” diye konuştu.

Belgeselin sözü geçen bölümünde çaylak olduğu senede odaya çağrılan Michael Jordan, içeride verilen partide uyuşturucu ve keyif verici maddelerin kullandığını ayrıca kadınların olduğunu söylüyordu. Kendisinin partiye davet edildiğini söyleyen Jordan, bu teklifi reddetmişti.

Daha önce Reggie Miller da belgeselde yer almak istemediğini açıklamıştı.

Kaynak: Skor