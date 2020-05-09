Michael Jordan'ın ikonik ayakkabıları müzayedede
Efsane oyuncu Michael Jordan'ın, hafızalara kazınan ikonik ayakkabıları açık artırmaya çıkarıldı. Bir ayakkabı koleksiyonerinde bulunan ayakkabılarda Jordan'ın imzası da yer alıyor.
Fotoğraf: Reuters
"The Last Dance" (Son Dans) belgesel dizisiyle tekrar gündemde olan NBA efsanesi Michael Jordan'ın kullandığı ve imzaladığı ikonik ayakkabıları açık artırmaya çıkarıldı.
Jordan'ın adını taşıyan 35 yıllık serinin ilk modeli olan ve New York'taki müzayede salonunda yerini alan ayakkabıların 100 bin ila 150 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.
AÇIK ARTIRMA İNTERNETTE
Ayakkabıların son sahibi Jordan Geller isimli koleksiyoner, satış için en uygun zaman olduğunu söyledi. Geller " 'The Last Dance' dizisiyle Michael Jordan ve ayakkabılar yeniden gündeme geldi. Eşimle birlikte ayakkabıların yeni evini bulmasına karar verdik" dedi.
Ayakkabılar, Jordan'ın adını taşıyan model ilk olarak 1985'te piyasaya sürülmüştü.
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