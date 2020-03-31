Milli Dayanışma Kampanyası işçilere zorunlu kılındı

31 Mart 2020 Salı, 22:27

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in gündeme getirdiği bilgiye göre, Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) işçilerinin maaşlarından 200'er ve 400'er TL olmak üzere Milli Dayanışma Kampanyası'na aktarıldı.

CHP'li Sertel, BOTAŞ tarafından işçilere gönderilen SMS'i paylaşarak, Milli Dayanışma Kampanyası'nın gönüllü olmaktan çıktığını ve zorunlu hale getirildiğini ifade etti.

İşçilere gelen SMS'te "Milli Dayanışma Kampanyası 2020 Nisan ayı maaşlarınızdan kapsam dışı personelimizden 400 TL, kapsam içi personelimizden 200 TL olmak üzere kesinti yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

CHP'li Sertel ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Milli Dayanışma Kampanyası gönüllü olmaktan çıktı, zorunlu hale getirildi. BOTAŞ işçilerinin maaşından kapsam dışı personelden 400 TL, kapsam içi personelden 200 TL kesiyorlar. Devlet işçiye vereceğine, işçinin maaşının bir kısmına el koyuyor" ifadelerini kullandı.

YARGITAY'DAN DA ZORUNLU BAĞIŞ

Öte yandan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da BOTAŞ'daki uygulamanın benzerini devreye soktu. Meslektaşları için duyuru yayınlayan Mehmet Akarca, bağış için hakim ve savcılara 1.000 TL, personele ise 100 TL alt sınır koydu. Akarca, 20 Nisan’a belirlediği ücretlerin yatırılmasını istedi.















