Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi duyurdu

29 Nisan 2020 Çarşamba, 22:11

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''1 Haziran’da biz okulları açınca bizim telafimiz başlar. 1 Haziran’da okullar açılırsa, şöyle bir süreci var. Bazı bir ölçme değerlendirmelerimiz var. Ne kadar eksiği olduğunu belirleriz, bunu da bölgelere göre belirleriz. Televizyonla eğitim bir telafidir. İnternet desteği, EBA’da ne kadar kaldığı, neler öğrendiği, ödevlerini yapıp yapmadığı bunların her birini kişi bazında görebiliyoruz'' şeklinde konuştu.

'GENEL TELAFİ VAR BİR DE KİŞİYE ÖZEL TELAFİ VAR'

Selçuk, ''Metropollerdeki, şehirlerdeki, okullardaki duruma göre ayrı ayrı bakarız. Şu eksiklikler var der, telafi eğitiminin içeriği şu der başlarız. Televizyon, internet eğitiminden sonra kalan eksiklikleri neyse belirleniyor ve çocuğa göre bir telafiyi uygulamaya koyarız. Bir genel telafi var bir de kişiye özel telafi var. Her bir öğrencimizle saat saat izleyen, program çizen, konu anlatımlarını belirleyen, çocuğun çözdüğü soru tipine göre özel sorular hazırlayan ya da sıfırdan başlatan, kaydolmak istediği bölümü belirleyen yapay zeka destekli programımız var'' dedi.

'SORUMLU SINIF GEÇME SÖZ KONUSU OLACAK'

Dersi her halükarda halletmek durumunda böyle olağanüstü durumda bizim çocuklarımız birinci dönemde zayıf aldılar diye onları bu zayıfa bağlı olarak sınıfta bırakmamız çok doğru değil diyen Selçuk, ''Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst sınıflarda bu sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla geçecek'' ifadelerini kullandı.