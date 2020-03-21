Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması ertelenebilir, hazırlıklıyız

21 Mart 2020 Cumartesi, 14:42

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dahilinde eğitimde yapılan değişiklik ve planlamalarla ilgili açıklamalara yaptı.

Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şunlar:

23-27 Mart'ta gerçekleştirilecek uzaktan eğitimin ardından okulların açılıp açılmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, bu konuda bilimsel veriler doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Okulların açılmasıyla ilgili eğitimsel açıdan eksik bulunmadığını vurgulayan Selçuk, "Biz yarın denirse, şartlar uygun olursa yarın başlarız. Ama bu konu tümüyle sağlık koşullarına bağlı. Buna bağlı olarak bu konuda yapılacak istişareler sonucunda birlikte karar veririz" diye konuştu.

HER TÜRLÜ ÖNLEMİMİZ MEVCUT

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önlemlere ilişkin görüştüklerini kaydeden Selçuk, "Bu hafta itibarıyla tekrar görüşmemiz olacak. Bu görüşme sonucu sonraki süreçle ilgili toplumu bilgilendirme imkanımız olacak" dedi.

Bakanlık olarak her türlü senaryoya hazır olduklarını vurgulayan Selçuk, gerekirse öğrencilere telafi eğitimleri yapacaklarını, buna ilişkin de bir paket hazırlandığını kaydetti.

SINAVLARI ERTELEMEK KOŞULLARA BAĞLI

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav ertelenir mi?" şeklindeki soru üzerine de Bakan Selçuk, "Prensip olarak hedefimiz sınavı ertelememek. Koşullar uygun olduğunda sınavı ertelemenin doğru olduğunu düşünmüyoruz ama zaruri bir durum olursa, zorunlu bir durum olursa ertelenebilir. Ertelenmesi halinde tedbirlerimizi almakla yükümlüyüz. Biz bu tedbirleri de aldık. Aldığımız tedbirleri anlatmak için 'ertelenirse eğer diye...' konuşuyoruz yoksa ertelemek gibi bir amacımız yok" değerlendirmesinde bulundu.



