Milli takım da seyircisiz
Koronavirüs milli maçları da etkiledi.
EURO 2020 öncesi bütün dünyayı etkisi altına alana koronavirüs için önlemler alınmaya devam ediyor. Spor dünyasının her türlü branşında karşılaşmalar erteleniyor ya da seyircisiz oynanıyor.
A milli takımımızın Slovenya ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçları koronavirüs nedeni ile seyircisiz oynanacak.
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