Milli takım da seyircisiz

10 Mart 2020 Salı, 15:59

EURO 2020 öncesi bütün dünyayı etkisi altına alana koronavirüs için önlemler alınmaya devam ediyor. Spor dünyasının her türlü branşında karşılaşmalar erteleniyor ya da seyircisiz oynanıyor.



A milli takımımızın Slovenya ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçları koronavirüs nedeni ile seyircisiz oynanacak.



