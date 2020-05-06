Milyonları ağlatan baba konuştu: ‘İşsizlik zor iş, işsiz baba olmak daha zor’

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 08:54

Yusuf Derin’e, Başkan Mansur Yavaş yardım eli uzattı... Ankara Keçiören’de kirada oturan ve son üç aylık kirasını ödeyemeyen iki kız babası Yusuf Derin, bir lokantada garsonluk yapıyordu.

Ancak salgın sonrası işsiz kaldı. Sigortasız çalıştırılan Derin, devlet desteğinden de yararlanamadı.

Önceki gün iş başvurusu yapmak üzere İŞKUR binasına gitmek için hazırlanırken kızı, ”Baba evde ekmek yok” dedi. Bunun üzerine gözleri dolan baba çay demleyip evdeki termosa koydu ve İŞKUR binası önüne gitti. Başvuru için sıra beklerken çay satmaya çalıştı.

Türkiye dün bu görüntüleri konuştu. Milyonları ağlatan bu görüntüler üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Derin Ailesi'ni bularak yardım eli uzattı.

Belediye ekipleri tarafından Yusuf Derin ve ailesine gıda yardımı yapıldı, nakit ve market alışverişi desteği sağlandı. Derin’in çocuklarına da kitap ve hediyeler gönderildi. Başkan Yavaş, Yusuf Derin’e iş bulunması için de destek olacağını açıkladı.

Sözcü’ye konuşan Yusuf Derin şunları söyledi:

– Eşim Sevda bir temizlik şirketinde asgari ücretle çalışıyor. 23 yaşındaki büyük kızım Nuray, tıbbi sekreter ama işsiz. Küçük kızım Aleyna ise 11 yaşında ortaöğretim öğrencisi.

– Önce simit sattım sonra lokantalarda garson olarak çalıştım. Salgınla birlikte işsiz kaldım. İŞKUR’a kayıt olmak için giderken kızım ‘Baba evde ekmek yok’ dedi. Çay demledim termosla satmak için İŞKUR önüne gittim. Ancak sadece üç bardak satabildim.

– Üç aydır ev kirasını da ödeyemedik. Sağ olsun ev sahibi bizi idare ediyor. Faturaları da ödeyemedik. Banka kartı borcumuz var, çıkmazın içindeyiz. Eşim sayesinde zar zor ayaktayız. Allah Mansur Başkan'dan razı olsun. Bize yardım kolisi yolladı, destek verdi. İşsiz olmak zor, işsiz bir baba olmak daha da zor.

SİMİT SATTI GARSONLUK YAPTI

Yusuf Derin, ailesini geçindirebilmek için önce simit sattığını sonra da garsonluk yaptığını anlattı. Derin, salgın baş gösterince işsiz kaldı.