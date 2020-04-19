Mimar Alev Şahin: ‘Polis hayatımı riske atıyor’
KHK ile 6 yıldır çalıştığı işinden edilmesinin ardından, Düzce’de üç yılı aşkın süredir oturma eylemi yapan mimar Alev Şahin pandemi döneminde bile gözaltına alınıp hastaneye götürülüyor.
Şahin, “Hasta insanlar bile bu süreçte gitmekten kaçındı ama ben hastanelere götürülüyorum” dedi. Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ndeki görevinden 6 Ocak 2017 tarihli 679 sayılı KHK ile atılmasının ardından Düzce’nin en işlek caddesinde oturma eylemine başlayan mimar Alev Şahin salgın döneminde de eylemini sürdürüyor. Şahin salgından önce olduğu gibi yine gözaltına alınıp hastaneye götürülüyor.
Eylemini maskeyle, kimseyle temas kurmadan ve 1 saat yaptığını söyleyen Şahin, “Salgının yakıcılığı ortadayken ben her gözaltında onlarca polisle temas kurmak zorunda bırakılıyorum. Hayatım riske atılıyor. Hasta insanların bile bu süreçte gitmekten kaçındığı hastanelere götürülüyorum” dedi.
Canının çalışmak zorunda olan milyonlarca işçiden daha kıymetli olmadığını belirten Şahin “Hayatımızı riske atanlar ekmek kavgalarımıza yönelen bu saldırılardır” ifadelerini kullandı.
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