Mimarlar odası: Basın özgür değilse halkın özgürlüğünden söz edilemez

03 Mayıs 2020 Pazar, 13:30

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayınladığı dayanışma mesajında halkın haber alma özgürlüğünün gasp edildiğini belirterek, adil yargılama ilkelerinin uygulanmadığına dikkat çekti.



Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Türkiye, dünyada tutuklu gazeteci sayısında üst sıralarda yer alırken, doğru ve tarafsız habere büyük ihtiyaç duyduğumuz pandemi sürecinde de gazeteciler yaptıkları haberler nedeniyle yine soruşturmalara uğradı. Yayınlar durduruldu ve cezaevi tehditleri havada uçuştu. İktidarın değil toplumun çıkarını savunan, tüm baskılara ve tutuklamalara rağmen halkın haber alma hakkına sahip çıkan cesur kalemlerin yanındayız. Basın özgür değilse, toplumun özgürlüğünden ve demokrasiden söz edilemez.



İktidarın itaatkar ve yandaş medya yaratma süreci nedeniyle pek çok yayın ve TV kanalı kapatıldı. Yayın yasakları, sansür ve oto sansürün en üst düzeyde olduğu ülkemizde, halkın haber alma hakkını savunan, baskılara boyun eğmeyerek, yolsuzlukları, haksızlıkları, vurgunları cesaretle yazanlara bir kez daha selam olsun."



'ADİL YARGILAMA İLKELERİ UYGULANMIYOR'



Açıklamanın devamı ise şu şekilde:

"Gazeteciliğin suç sayılmaya çalışıldığı günler Türkiye’sinde, gazeteciler hemen her gün adliye koridorlarında basın özgürlüklerini savunmak zorunda bırakılıyor. Düşünce ve ifade özgürlüğü, halkın haber alma özgürlüğü gasp ediliyor. Adil yargılama ilkeleri uygulanmıyor, uzun tutukluluklar sürüyor.



Dünya Basın özgürlüğü Günü’nde, gazeteciler üzerinde uygulanan tüm baskılara son verilmesini bir kez daha hatırlatıyoruz. Aydınlık ve demokratik bir ülke için, tek sesliliğe karşı hep birlikte mücadele etme kararlılığıyla; özgür kalemlerin susturulmadığı, gazetecilerin özlük haklarına saldırıların olmadığı, tutuklu gazetecilerin serbest bırakıldığı bir Türkiye dileğiyle, sesimize ses katan, bu ağır baskı ortamında mücadelemizi halkla buluşturan ve görünür kılan tüm basın emekçilerine teşekkür ediyoruz.’’

