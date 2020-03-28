Minibüs esnafından terminal ücreti alınmayacak

28 Mart 2020 Cumartesi, 14:46

Korona salgını nedeniyle toplu taşımacılıkta yaşanan düşüş minibüs esnafını da vurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, her minibüsün ödediği terminal ücretlerini üç ay süreyle almamaya karar verdi.

İzmir'de salgın hastalıkla mücadele çalışmaları nedeniyle sokağa çıkanların sayısı düştü. Sokağa çıkmak zorunda olanların büyük bölümü de genellikle özel araçlarını kullanıyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu ulaşım araçlarına binişlerin yüzde 80 oranında gerilemesi, bunun en büyük göstergelerinden biri.

BAŞKAN SOYER ONAYLADI