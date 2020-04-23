Minik öğrenciler, 23 Nisan'ı online kutladı
TBMM'nin açılışının 100'üncü yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs salgınına karşın ülkenin her köşesinde coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Virüsün engel olamadığı kutlamalar, online'da da sürüyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı online düzenlenen törenle kutlayan okullar arasında, Matfen Eğitim Kurumları da yer aldı.
23 Nisan sabahı anaokul, İlkokul öğrenci, öğretmen ve veliler, online tören için bilgisayar karşısında bir araya geldi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı.
Okul müdürü tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından "Atatürk ve 23 Nisan" videosu izlendi.
"Fikirler Ölmez" adlı gösteri ve marş ile devam eden törende anaokulu ve ilkokul öğrencileri, şiirler okudu, marşlar söyledi. Tören, öğretmen, öğrenci ve velilerin coşkuyla seslendirdikleri "Hayat Bayram Olsa" şarkısı ile sona erdi.
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