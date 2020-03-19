Mossad'ın zirvesinde koronavirüs skandalı: 100 bin kit kullanılamaz durumda

19 Mart 2020 Perşembe, 13:55

Tel Aviv merkezli Kanal 13'ün kıdemli diplomasi muhabiri Barak Ravid, İsrail gizli servisi Mossad'ın, İsrail'in diplomatik ilişkide olmadığı iki ülkeden 100 bin yeni Koronavirüs kiti getirdiğini ancak daha sonra bu kitlerin koronavirüs kiti olmadığının anlaşıldığı iddia etti.

Ravid, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda, "Mossad, İsrail ile diplomatik ilişkisi olmayan iki ülkeden 100 bin koronavirüs kiti getirdi. Testler gece İsrail'e ulaştığında, Sağlık Bakanlığı yetkilileri kitlerin koronavirüs kiti olmadığını keşfetti. Size şaka yapmıyorum" ifadelerine yer verdi.

'ŞEF OPERASYONU BİZZAT YÖNETTİ'

Israel Hayom gazetesi bu sabah yaptığı paylaşımda, Mossad'ın bir gece operasyonuyla yurtdışında bulunan laboratuvarlardan 100 bin yeni koronavirüs kiti getirdiğini, 4 milyon kitin de yolda olduğunu duyurmuştu.

Israel Hayom'dan Meital Yisour-Beit Or ve Ariel Kahana'nın haberine göre, Mossad Şefi Yossi Cohen operasyonu bizzat yönetti.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, Çarşamba günü yayınladığı emirle, Savunma Bakanlığı'nın Tedarik İdaresi'ne yurtdışından gerekli tüm malzemeleri satın alma talimatı vermişti.

'NETENYAHU İKTİDARDA KALMAK İÇİN KRİZİ KULLANIYOR'

Öte yandan, İsrail Başbakanı Netenyahu koronavirüs salgınını, iktidara yerleşmek ve ülkenin demokratik temellerini zayıflatmak için kullandığına dair bir dizi suçlamayla karşı karşıya.

Başbakan Netenyahu, çoğunlukla muhalefet tarafından, koronavirüs salgınını kullanarak, tutuksuz yargılandığı yolsuzluk davasını erteletmek, İsrail vatandaşlarını eşi görülmemiş bir elektronik gözetim mekanizmasına sokmak ve parlamentoya sunulan, kendisini görevden almaya yönelik düzenlemeyi engellemekle suçlanıyor.

İSRAİL'DE 529 VAKA KAYDEDİLDİ

İsrail Sağlık Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, 6'sı ciddi durumda olan 529 kişinin virüsten etkilendiğini bildirdi. Şu ana dek 12 İsrailli tamamen iyileşerek taburcu edildi.