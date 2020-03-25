Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta iki askerin şehit olduğunu duyurdu

25 Mart 2020 Çarşamba, 22:50

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Mart 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır" denildi.

MANİSA

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın Manisa'daki ailesine şehit olduğu haberi ulaştı.

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Garnizon komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban ve resmi daire yetkilileri, şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın Selvilitepe Mahallesi'ndeki baba evine giderek aileye haberi verdi.