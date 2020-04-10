MSB açıkladı: İlk ölüm
Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı'nda görevli bir sivil memurun koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, ''İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığımızda görevli Sivil Memur Levent Ünver, KOVID-19 tanısıyla tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağolsun'' ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- İmamoğlu: İBB olarak bu kritik karardan haberdar değiliz
- CHP'li Ali Öztunç Meclis'te böyle haykırdı!
- Canlı yayında başına gelmeyen kalmadı
- Bunun adı açıkça siyasi fırsatçılıktır
- Polisten evde kal şarkısı
- Polisten zumba dersi
- TRT 2'nin yayınladığı Atatürk görüntüleri gündeme oturdu
- CHP'li Torun isyan etti: Bunu kabul etmek mümkün değil!
- Genç çift internet üzerinden düğün yaptı
- Polis kamera kaydını gösterdi, o ikna olmadı!