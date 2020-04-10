MSB açıkladı: İlk ölüm

10 Nisan 2020 Cuma, 22:19

MSB'den yapılan açıklamada, ''İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığımızda görevli Sivil Memur Levent Ünver, KOVID-19 tanısıyla tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağolsun'' ifadeleri kullanıldı.