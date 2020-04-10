MSB açıkladı: İlk ölüm

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı'nda görevli bir sivil memurun koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2020 Cuma, 22:19

MSB'den yapılan açıklamada, ''İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığımızda görevli Sivil Memur Levent Ünver, KOVID-19 tanısıyla tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağolsun'' ifadeleri kullanıldı.


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