MSB duyurdu: Teslim oldular

08 Mart 2020 Pazar, 13:12

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye’deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şanlıurfa / Suruç’taki hudut karakolumuza teslim oldu'' ifadelerine yer verildi.



