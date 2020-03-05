MSB'den yeni açıklama
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geçen hafta İdlib'de şehit olan 34 askerin ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtı'yla ilgili yeni açıklama geldi. Açıklamada '184 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi' denildi.
MSB'den yapılan açıklamada;
'Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edildi, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi' denildi.
Video Haberler
- Erdoğan’ın Esad sorusu
- Barış Terkoğlu için sosyal medyada kampanya başlatıldı
- Gönüllü doktorlar metroda virüslerden korunmayı anlattı
- 'Yan baktın' kavgası can aldı
- Antalya'da kaydedildi, sosyal medyada büyük ilgi gördü
- Saadet Partisi'nden videolu paylaşım: İnsanlık suçudur!
- Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ı şaşırtan sözler!
- Yunan askerleri sopayla dövdü, batırmaya çalıştı!
- ABD'de koronavirüs paniği! Uzun kuyruklar oluştu
- Komşusu kadını, ormana götürüp pompalı tüfekle vurdu