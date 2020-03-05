MSB'den yeni açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geçen hafta İdlib'de şehit olan 34 askerin ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtı'yla ilgili yeni açıklama geldi. Açıklamada '184 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi' denildi.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2020 Perşembe, 10:05

MSB'den yapılan açıklamada;

'Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edildi, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi' denildi.


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