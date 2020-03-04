MSB'ye tek soruluk S-400 önergesi

04 Mart 2020 Çarşamba, 14:51

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, tek soruluk soru önergesinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, “S-400 neden alındı?” sorusunu sordu.

Kaya yaptığı açıklamada, “Tek soruluk soru önergesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yanıtlanması için ‘S-400 neden alındı?’ sorusu sordum” dedi.

“Milli Savunma Bakanı'nın açıklamalarına göre, S-400’lerin kullanılamayacağı, milli savunma sistemimiz için yeterli olmadığı ve Patriot hava savunma sistemlerinin alınacağı anlaşılıyor” diyen Kaya, “Kamuoyundaki endişelerin giderilmesi için ‘S-400 neden alındı?’ sorusunun yanıtının ivedilikle verilmesini, bir kez de basınımız aracılığıyla talep ediyorum” dedi.





CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın açıklaması:

AKP kamuoyuna, ABD'nin Türkiye'nin Patriot füze savunma sistemi talebine olumlu yanıt vermediği gerekçesiyle; 2.5 milyar dolar ödenerek Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığını açıklamıştı.

S-400'lerin 600 kilometre uzaklıktan tehdidi belirleyebildiği, 60 kilometre uzaklıktaki balistik hedefleri, 400 kilometre uzaklıktaki aerodinamik hedefleri ve 10 metre kadar alçak irtifadaki hedefleri vurabildiği; ABD’nin Patriot füzelerinin ise minimum 60 metre yükseklikteki hedefi vurabildiği bilgisi de kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Ancak son günlerde Türkiye’nin ABD’den Patriot hava savunma sistemlerini satın alacağı yeniden gündeme geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, ABD'den Patriot hava savunma sistemlerinin istendiği iddialarını doğrulayarak “Biz bir tercih olarak değil zorunlu olarak S-400’e gittik. Hava savunma tehdidi varken tedbir almayacak mıyız? Kimse kusura bakmasın. Halkımızın, milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilerliyoruz. Çözümler olsaydı biz Patriot alabilirdik. Hala söylüyoruz, bizim hava savunma sistemine ihtiyacımız var. ABD bizim stratejik ortağımız, NATO üyesiyiz. Ülkemize karşı hem hava, füze tehdidi var, hem de yaşanmış bazı olaylar var. Patriot desteği olabilir” açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanı'nın açıklamalarına göre, S-400’lerin kullanılamayacağı, milli savunma sistemimiz için yeterli olmadığı ve Patriot hava savunma sistemlerinin alınacağı anlaşılıyor.

Anayasamızın 98, TBMM İçtüzüğünün 96 ve 99’uncu maddeleri gereğince T.C. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yazılı olarak yanıtlanması için TBMM Başkanlığına bir soru önergesi verdim.

Tek soruluk soru önergesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yanıtlanması için “S-400 neden alındı?” sorusu sordum.

Kamuoyundaki endişelerin giderilmesi için “S-400 neden alındı?” sorusunun yanıtının ivedilikle verilmesini bir kez de basınımız aracılığıyla talep ediyorum.



