Müge Anlı’nın çalışanları resmen işten çıkarıldı

12 Nisan 2020 Pazar, 11:02

ATV'nin ilgi ile izlenen yapımı Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki kıyıma ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla AK Parti Grubu tarafından hazırlanan yeni torba yasa ile işten çıkartmalar 3 ay boyunca yasaklanmasına rağmen programın yapımcı şirketi Mavi Klaket, çalışanların sözleşmelerinin bitimine 3 ay kala 50’ye yakın çalışanın işine son vermişti.

Medyaradar'ın aktardığı habere göre, işçi kıyımına ilişkin mesajlar da 10 Nisan itibarıyla emekçilerin telefonlarına ulaştı.





İşini kaybeden çalışanların şu an hiçbir sosyal hakkı bulunmuyor.

MÜGE ANLI EKİBİNİN ARKASINDA DURMADI

Sigortaları kesilen, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına yönelik sözleşmeleri feshedilen çalışanların en büyük şikayeti ise Müge Anlı’nın arkalarında hiç durmaması.

Mağduriyetlerini dile getiren çalışanlara işsizlik maaşına başvurun denilirken şirket bu çalışanlar tarafından çekilen bant yayınlardan da gelir elde etmeye devam edecek.

Müge Anlı'nın programı geçtiğimiz hafta ekipte görülen koronavirüs vakasının ardından ara vermek zorunda kalmıştı.