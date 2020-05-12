Muğla Büyükşehir Belediyesi görüntü kirliliği ile mücadele ediyor

12 Mayıs 2020 Salı, 16:53

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa dayanarak hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen ilan ve reklam uygulama yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymayan totem ve billboard gibi reklam unsurlarının kaldırılmasına yönelik çalışmalar Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri kontrolünde, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın aldığı yangın tedbirleri ile birlikte Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince sürdürülmektedir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve İl Koordinasyon Kurulu Kararları çerçevesinde izinsiz uygulanan reklam unsurlarının kaldırılması kapsamında İl genelinde bugüne kadar 246 totem ve 603 Levha/Bilboard kaldırıldı.

'ŞEHRİN GÜZELLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ'

Birbirinden değerli 13 ilçesi, yüzde 68 orman varlığı ve doğal güzellikleriyle bir çekim merkezi olan Muğla’yı koruyan hizmetleri hayata geçirdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün özellikle turizmin yoğun yaşandığı ilçelerde çevre, görüntü kirliliği yaratan, trafiğe engel olan totem, levha ve billboardları kaldırdıklarını ve doğayı sadeleştirdiklerini belirtti. Başkan Gürün; “Muğla olarak çok geniş ve özel bir coğrafyaya sahibiz. Özellikle tarımda ve turizmde marka olan şehrimizde totem, levha, billboardla reklam yapmak isteyen işletme sahiplerinin düzensiz ve özensiz yerleştirdikleri görseller çevre kirliliğine ve trafikte bazı engellere neden olmaktaydı. Ekiplerimiz ortak çalışma yürüterek ilan ve reklam yönetmeliğine uymayan görselleri kaldırıyor. Muğlamızın, vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği her şeyden çok daha önemli.” dedi.