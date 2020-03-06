Muğla Büyükşehir'den 47 bin talebe anında cevap

06 Mart 2020 Cuma, 07:09

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Muhtarlar Derneği’nde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Canözü’nün de bulunduğu sohbet toplantısı yaklaşık 2 saatsürdü. Mahalle muhtarları, belediye başkanlarına mahallelerine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Fethiyemize hep birlikte hizmet ediyoruz. Özellikle önümüzdeki dönem büyükşehir belediyemiz tarafından altyapısorunlarının çözüldüğü, iki belediyenin uyum içerisinde vatandaşlarımız için çalıştığı süreç olacak. Fethiye’ye yatırımlarımız ve hizmetlerimiz devam edecek ” dedi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “İl genelinde muhtarlarımızdan 47 bin 854 talep gelmiş. Taleplerin ve isteklerin neredeyse tamamına cevap verdik. Büyükşehir ailesi olarak muhtarlarımızın yanındayız. Muhtarlar masamızla onların taleplerini gerek telefonla, gerek yüz yüze, gerekse mail ortamında alarak işleme koyuyor, kaydediyor, gerekli birimlere bildiriyoruz. En önemlisi de sorunun çözüldüğünü, çözüleceğini ya da neden çözülemeyeceğini de muhtarlarımıza geri bildiriyoruz. Demokrasinin temel taşı olan muhtarlarımız, vatandaşlarımıza hizmet noktasında ve hizmetlerin ulaşmasında en önemli bağımızdır” diye konuştu.



