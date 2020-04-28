Muğla'da 300 bin tıbbi maske dağıtıldı
Muğla Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bugüne kadar 300 bin tıbbi maske dağıttı.
Büyükşehir Belediyesi, insanların kalabalık olarak bulunduğu yerlerde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından maske üretimi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye bünyesindeki MELSA şirketinde haftada 15 bin maske üretilmeye başlandı.
Şimdiye kadar üretilen 70 binden fazla maske halk pazarlarında, toplu taşıma araçlarında, eczanelerde ve veteriner kliniklerine dağıtıldı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yaptığı açıklamada, vatandaşların talebi üzerine MELSA şirketinde başlatılan maske üretiminin devam ettiğini söyledi.
Bu güne kadar 300 bin maske dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Gürün, "Vatandaşlarımızda maske üretiminde bizlere destek veriyor. Üretilen tüm maskelerimizi dezenfekte makinesinden geçtikten sonra dağıtıyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız." dedi
Evinde dikiş makinesi olanların da maske üreterek kendilerine destek verdiğini kaydeden Gürün, emeği geçenlere teşekkür etti.
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