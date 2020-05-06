Muğla'da belediye ihtiyaç sahipleri ile yardımseverleri buluşturuyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahibi vatandaşları buluşturuyor. Bugüne kadar hayırsever vatandaşlar ihtiyaç sahiplerine ulaşması için bin adet koli yardımında bulundu.
Koronavirüs salgını dolayısıyla iş yerlerini kapatma zorunda kalan ya da zor günler geçiren vatandaşların gıda ihtiyaçlarının karşılanması için destekler sürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü oluyor. Hayırsever vatandaşlar Muğla Büyükşehir Belediyesinin 444 4801 nolu telefonunu arayarak ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda paketi desteğinde bulunmak istediklerini belirtiyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların hazırladığı yardım kolilerini teslim alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.
Hayırsever vatandaşlar bu güne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak üzere Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bin adet yardım kolisi teslim etti. Vatandaşlar tarafından verilen bin koli ekipler tarafından bin aileye teslim edildi.
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