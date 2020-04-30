Muğla'da deprem!

Muğla'da saat 13.09'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

30 Nisan 2020 Perşembe, 13:22


Kandilli'nin verilerine göre Muğla'nın Ula ilçesinde saat 13.09'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.  Depremin 3,4 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
 




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