Muğla'da deprem!
Muğla'da saat 13.09'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli'nin verilerine göre Muğla'nın Ula ilçesinde saat 13.09'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 3,4 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
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